Merre jár a forint e borús keddi reggelen?

Az MTI összefoglalója szerint vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró hét órakor 388,54 forinton állt, alacsonyabban a hétfő esti 388,84 forintnál.
A dollár jegyzése 332,15 forintról 332,20 forintra emelkedett, a svájci franké 417,60 forintról 417,47 forintra csökkent.
Az euró 1,1703 dollárra változott a hétfő esti 1,1707 dollárról.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.