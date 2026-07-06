Merre ment hétfőn a forint? Nézze meg az árfolyamot, ennyiért adják az eurót!

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfőn estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 353,58 forintról 353,67 forintra emelkedett este hat órára, napközben 353,04 forint és 354,08 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 384,41 forintról 383,91 forintra süllyedt, míg a dolláré 309,32 forintról 309,48 forintra erősödött.

Az euró jegyzése 1,1432 dollárról 1,1425 dollárra változott.