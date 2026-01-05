Merre tart a forint? Nézze csak, ennyiért adják az eurót!

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 383,54 forintról 383,88 forintra változott este hat órára, napközben 383,12 forint és 384,95 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 413,27 forintról 413,57 forintra emelkedett, míg a dolláré 328,23 forintról 327,71 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1686 dollárról 1,1714 dollárra változott.