1p
Befektetés Forint

Merre tart a forint? Nézze csak, ennyiért adják az eurót!

mfor.hu

Felemás napja volt a forintnak.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 383,54 forintról 383,88 forintra változott este hat órára, napközben 383,12 forint és 384,95 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 413,27 forintról 413,57 forintra emelkedett, míg a dolláré 328,23 forintról 327,71 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1686 dollárról 1,1714 dollárra változott.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kicsit szomorkás lesz a hangulata, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Kicsit szomorkás lesz a hangulata, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel.

Ennyit kóstál az euró kedden

Ennyit kóstál az euró kedden

Friss árfolyamok az év utolsó előtti napján.

Aggódni kezd, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Aggódni kezd, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Gyengült kissé a forint árfolyama hétfő reggelre.

Mennyiért adják az eurót? Nézze csak az árfolyamot!

Mennyiért adják az eurót? Nézze csak az árfolyamot!

Enyhén erősödött a forint.

Mennyire alakíthatja át a hitelpiacot az Otthon Start program?

Mennyire alakíthatja át a hitelpiacot az Otthon Start program?

Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői.

Kisimulnak a ráncai, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Kisimulnak a ráncai, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Vegyesen alakult, kevéssé változott kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Ennyit még soha nem kértek az aranyért – de így is második helyre szorult

Ennyit még soha nem kértek az aranyért – de így is második helyre szorult

Menekülési útvonalat kínálnak a nemesfémek.

A forint azt se tudja, hol áll a feje a karácsonyi készülődésben

A forint azt se tudja, hol áll a feje a karácsonyi készülődésben

Friss hétfő reggeli árfolyamok.

A frászt hozta ránk a forint

A héten napról napra gyengült a forint, csütörtökön érte el mélypontját, utána korrigált, de így is gyengébben zárt, mint ahol nyitott.

Már most magába tömte a szaloncukrokat a forint

Már most magába tömte a szaloncukrokat a forint

A magyar fizetőeszköz erőre kapott péntek estére a bankközi kereskedésben.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom (x)

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168