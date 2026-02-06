1p
Befektetés Deviza Forint

Mértéktartásra tanít a forint ma reggel

mfor.hu

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 380,36 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 378,95 forintnál. A dollár jegyzése 321,13 forintról 322,40 forintra erősödött, a svájci franké pedig 413,10 forintról 415,15 forintra emelkedett.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Az euró jegyzése 1,1798 dollárra változott a csütörtök esti 1,1800 dollárról.

A Klasszis Podcast legújabb epizódjában a legérdekesebb devizapiaci mozgásokról, a dollár szerepének meggyengüléséről és a magyar euró bevezetésének esélyeiről is beszélgettünk. A műsort itt hallgathatják meg:

