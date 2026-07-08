Mi folyik itt? Megint rakétázik az olaj

Szerdán több mint 3 százalékkal emelkedett a nyersolaj ára, ezzel kéthetes csúcsot ért el, miután az Egyesült Államok és Irán újabb kölcsönös légicsapásokat hajtott végre egymás ellen.

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Kilőttek az árak

Magyar idő szerint reggel nyolc órát követően

az augusztusi szállítású West Texas Intermediate (WTI) ára 3,51 százalékos ugrott, így hordónként 72,91 dolláron forgott.

Míg szinte ugyanebben az időben a szeptemberi elszámolású, Európában meghatározó

Brent ára 3,48 százalékkal emelkedett, hordónként 76,74 dollárra a határidős kereskedésben.

Az Egyesült Államok az éjszaka folyamán mértek csapásokat Dél-Iránra, válaszul azokra az iráni támadásokra, amelyek a Hormuzi-szorosban tartózkodó hajókat érték:

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Teherán nem sokkal ezután rakétákkal és drónokkal vett célba Kuvaitban és Bahreinben található amerikai katonai bázisokat. Washington emellett visszavonta azt az ideiglenes engedélyt, amely lehetővé tette az iráni olaj értékesítését. (BBN)