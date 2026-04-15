Mi jön még? Kártyavárként dőlt össze a globális aranykereslet

Ha csak két számot írnánk ebben a témában bizonyosan ezek lennének: 9 hónap és 11,8 milliárd dollár. E két adat mögött rejlik a globális aranypiac mostani, már-már félelmetes jelensége. Az Arany Világtanács (World Gold Council WGC) nemrég közzétett számai alapján ugyanis 2026 márciusában brutális folyamat indult el, másfelől megtört egy korábbi trend. A szervezet tudatta:

múlt hónapoban 11.8 milliárd dollárnyi tőke áramlott ki globálisan az arany hétterű tőzsdén kereskedett alapokból (ETF). Mindez rekord méretű kiáramlás, mely az idei első két hónapban látott beáramlás értékének felét tette ki.

Egy újabb rekord, de ez most nem örömteli

A tőkekivonásban Észak-Amerika járt élen, amit Ázsia sem tudott ellensúlyozni az ebben a kategóriában szolidabbnak számító 2 milliárd dolláros összesített beáramlásával. Márciusban ezzel soha nem látott mértékű, kiáramlást regisztrált a szakmai szervezet. Ennek ellenére, bár az első két hónap teljesítménye alapján a valaha volt legerősebb negyedévre számítottak a szakértők. Arról, hogy ez a márciusi fordulat mellett sikerült-e, és tonnában kifejezve mekkora ETF állomány mozdult meg további részleteket laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.