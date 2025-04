Mi legyen a megtakarításainkkal? Nagy segítséget kaptak a magyar kisbefektetők

Az idén először kiosztották az Év Innovációja díjakat is, amellyel olyan pénzügyi újításokat ismernek el, amelyek elsősorban a befektetők, másodsorban a pénzügyi és vagyonkezelői szakma, illetve a hazai tőkepiac fejlődését szolgálják. Erre pályázhattak a Bamosz-tag alapkezelőkön kívül privátbanki szolgáltatók, prémium szolgáltatást nyújtó pénzintézetek valamint befektetési szolgáltatók is. Négy kategóriában hirdettek győztest:

Az alapok teljesítményének objektív értékelésénél pusztán a hozam figyelembevétele nem elegendő, hiszen nem mindegy az sem, milyen kockázat mellett érték el az eredményt. A Privátbankár.hu ezért összetett, a hozamot és a kockázatot (a hozamszórást) is figyelembe vevő mutatókat dolgozott ki a szakma által is elfogadott és elismert módszertani elemek alapján.

Tizenkét év alatt több mint 650 díjat és dobogós helyezést osztottak ki az alapkezelőknek, a legtöbbet az évek során az OTP, a Hold és az Erste alapkezelők kapták. De a legkisebb cégeknek is sikerült sikereket elérni egy-egy kategóriában, így nehéz olyan alapkezelőt találni, amely sohasem nyert volna.

Ez az óriási tőkemennyiség az ágazatnak makrogazdasági szempontból is kiemelt jelentőséget ad, és fontossá teszi, hogy az alapokat és kezelőiket szakmailag is értékeljék, díjazzák. A díjakat már a tizenkettedik egymást követő évben osztotta ki a Privátbankár.hu április 15-én egy ünnepélyes rendezvény keretében.

A befektetési alapok szerepe a magyarországi megtakarítások között tehát egyre fontosabbá válik, tőkéjük a Bamosz adatai szerint az újabb és újabb válságok, tőkepiaci turbulenciák ellenére is tovább nőtt az utóbbi években, évtizedben. Ennek a hatalmas vagyontömegnek az MNB statisztikái szerint jellemzően nagy része a lakosságnál van.

Tavaly december végén 17 890 milliárd forintnyi vagyont kezeltek a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (Bamosz) tagjai befektetési alapokban, ami nem tartalmazza a pénztárakban, biztosítói és egyéb portfóliókban levő vagyont. Ez pedig 27,7 százalékos ugrást jelentett, a grafikon szinte exponenciális növekedésről árulkodik. Különösen, mivel előző évben, 2023-ban pedig 50,8 százalékos ugrást mértek, és a korábbi évek mérlege is rendre pozitív volt.

A hazai befektetési alapok vagyona 2024-ben is dinamikusan nőtt tovább, megközelítette a 18 ezer milliárd forintot, ami 27,7 százalékos emelkedés volt. A Privátbankár.hu idén is kiosztotta a Klasszis 2025 díjakat a hazai alapkezelői szakma legjobb szakembereinek. Az Év Alapkezelője a HOLD Alapkezelő, az Év Portfóliómenedzsere Szőcs Gábor, az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere pedig Czakó Ágnes lett.

