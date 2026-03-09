2p

Befektetés Tőzsde

Mi lesz ebből? Izzanak a fontos mutatók

mfor.hu

Méretes zuhanásokkal kezdődött a hét a pénzpiacokon.

Nagy indexveszteséggel indult a kereskedés hétfőn a főbb európai értékpapírpiacokon. Az euróövezeti Euro Stoxx 50 2,94 százalékos visszaeséssel indította a napot. Londonban az FTSE 100 index 1,52 százalékos csökkenést mutatott a nyitáskor.

A frankfurti DAX 2,62 százalékkal gyengült a kereskedés kezdetén.

Párizsban a CAC 40 index 1,34 százalékkal esett. Milánóban az FTSE MIB 2,84 százalékos mínuszban nyitott, míg Madridban az IBEX 35 index 3,04 százalékos csökkenéssel kezdte a napot. A befektetői hangulatot elsősorban az olajár meredek emelkedése rontotta, amely a Közel-Keleten zajló háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt kialakuló kínálati zavarokhoz kapcsolódik.Közben Amerikában több mint 700 ponttal, azaz 1,6 százalékkal zuhant az előzetes kereskedésben a Dow Jones index. A piacokat elsősorban a Közel-Keleten zajló konfliktus eszkalációja és az ebből fakadó energiapiaci sokk mozgatja.

Veszélyben az ellátás

A háború második hete tart, és a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoroson keresztül zajló szállítások akadozása miatt a globális olaj- és gázkínálat jelentős része került veszélybe. A kínálati feszültséget tovább növelte, hogy Kuvait, Irak és az Egyesült Arab Emírségek is mérsékelte a kitermelést, miközben a múlt héten Katar a világ legnagyobb LNG-létesítményének termelését is visszafogta.

Pesten néma volt a nyitás

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 3,52 pontos emelkedéssel 121 889,48 ponton nyitott hétfőn. A pénteki záróértékhez képest csaknem változatlan maradt. (MTI)

