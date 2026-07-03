Mi okozza a forinterősödést, és mit tesz a foci-vb a tőzsdékkel?

A forint többéves csúcsra erősödött az euróval szemben, miközben a hazai kötvényhozamok a nemzetközi trendekkel teljesen szembeúszva drasztikusan csökkentek.

Németh Gábor, a VIG Alapkezelő „Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere” díjas szakembere szerint a háttérben mély, strukturális váltás állhat. A korrupció elleni lépések, az intézményi reformokra és az uniós pénzek hazahozatalára tett intézkedések érdemben lefaragták Magyarország kockázati prémiumát. A nemzetközi intézményi befektetők értékelik, hogy a monetáris és a gazdaságpolitika azonos irányba mozdult el, ráadásul az euróbevezetés maastrichti kritériumai szigorú, hosszú távú horgonyt jelenthetnek a makrogazdasági mutatók számára.

A stabil piaci környezet és az erős forint megengedheti a Magyar Nemzeti Banknak a kamatvágási ciklus folytatását. Noha a Fed és az EKB rendkívül óvatos, a magyar piacon lehet érdemi mozgástér a lazításra.

A klasszikus makrogazdasági mutatók mellett a szenior portfóliómenedzsert a befektetési pszichológia és a piaci anomáliák is érdeklik. Kiváló példa erre a futball-világbajnokság, amely során a tőzsdei forgalom mérhetően visszaesik. A viselkedésgazdaságtan törvényei alapján egy-egy válogatott meccs eredménye, vagy a csapat váratlan kiesése a kollektív befektetői rosszkedv miatt bizonyítottan képes lehet másnap pirosba borítani az adott ország nemzeti részvényindexét is.

A felvétel június 10-én történt, azóta a Magyar Nemzeti Bank már csökkentette az alapkamatot.

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Ez látható az adásban:

00:00: Köszöntés, bemutatkozás.

01:15: Minek köszönhető a forint erősödése?

05:53: Mi várható a Magyar Nemzeti Banktól?

08:40: Szembemennek a magyar kötvényhozamok a világgal,

11:43: A lengyel analógia, euróbevezetés.

18:28: Miért fontos a befektetések pszichológiája?

24:24: A foci és a befektetések.

27:58: Elköszönés.

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