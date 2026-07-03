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Mi okozza a forinterősödést, és mit tesz a foci-vb a tőzsdékkel?

Izsó Márton - Herman Bernadett

Bivalyerős a forint, száguld a magyar állampapírpiac – ráadásul szemben a világpiaci trendekkel. A foci-vb is javában folyik, ami hatással lehet a tőzsdékre is. Németh Gáborral, a VIG Alapkezelő szenior portfóliómenedzserével beszélgettünk, aki a Privátbankár.hu Klasszis gáláján elnyerte „Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere” díjat.

A forint többéves csúcsra erősödött az euróval szemben, miközben a hazai kötvényhozamok a nemzetközi trendekkel teljesen szembeúszva drasztikusan csökkentek.

Németh Gábor, a VIG Alapkezelő „Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere” díjas szakembere szerint a háttérben mély, strukturális váltás állhat. A korrupció elleni lépések, az intézményi reformokra és az uniós pénzek hazahozatalára tett intézkedések érdemben lefaragták Magyarország kockázati prémiumát. A nemzetközi intézményi befektetők értékelik, hogy a monetáris és a gazdaságpolitika azonos irányba mozdult el, ráadásul az euróbevezetés maastrichti kritériumai szigorú, hosszú távú horgonyt jelenthetnek a makrogazdasági mutatók számára.

A stabil piaci környezet és az erős forint megengedheti a Magyar Nemzeti Banknak a kamatvágási ciklus folytatását. Noha a Fed és az EKB rendkívül óvatos, a magyar piacon lehet érdemi mozgástér a lazításra. 

A klasszikus makrogazdasági mutatók mellett a szenior portfóliómenedzsert a befektetési pszichológia és a piaci anomáliák is érdeklik. Kiváló példa erre a futball-világbajnokság, amely során a tőzsdei forgalom mérhetően visszaesik. A viselkedésgazdaságtan törvényei alapján egy-egy válogatott meccs eredménye, vagy a csapat váratlan kiesése a kollektív befektetői rosszkedv miatt bizonyítottan képes lehet másnap pirosba borítani az adott ország nemzeti részvényindexét is.

A felvétel június 10-én történt, azóta a Magyar Nemzeti Bank már csökkentette az alapkamatot. 

Ez

 

Ez látható az adásban:

00:00: Köszöntés, bemutatkozás.

01:15: Minek köszönhető a forint erősödése?

05:53: Mi várható a Magyar Nemzeti Banktól?

08:40: Szembemennek a magyar kötvényhozamok a világgal,

11:43: A lengyel analógia, euróbevezetés.

18:28: Miért fontos a befektetések pszichológiája?

24:24: A foci és a befektetések.

27:58: Elköszönés.

A megalapozott befektetési döntés meghozatalához részletes tájékozódásra van szükség. Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein és az Alapkezelő weboldalán (www.vigam.hu) található Kiemelt Információkból, hivatalos tájékoztatóból és kezelési szabályzatból. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok. Jelen tájékoztatóban szereplő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. nem vállal felelősséget a jelen tájékoztatás alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.
 

 

 

 

 

 

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