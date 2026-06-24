Mi történik a forinttal? Így váltják az eurót szerda reggel

További friss árfolyamokat itt találhat , laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja .

Az eurót 7 órakor 355,71 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 355,57 forintnál. A dollár jegyzése 313,02 forintra emelkedett 312,41 forintról, a svájci frank pedig 385,81 forintról 386,04 forintra drágult.

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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