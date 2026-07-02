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Mi történt a forinttal? Itt van, mennyit ér egy euró csütörtök reggel

mfor.hu

Friss árfolyamok.

Gyengült a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hét órakor 355,68 forinton állt az előző délután hat órai 354,98 forint után. A dollár jegyzése 312,40 forintra ment fel 311,95 forintról, a svájci franké pedig 386,27 forintra 385,58-ról.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 7,5 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 4,6 százalékkal erősebben a dollárral és 6,5 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

(MTI)

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