Mi vár a magyar befektetőkre?

Április 15-én a Mystery Hotel Budapestben adta át a Privátbankár.hu a 2025-ös Klasszis díjakat. Az immáron 12. alkalommal megrendezett díjátadón ezúttal is a magyarországi befektetésialap-piacon szereplő portfóliókezelők és alapkezelő cégek teljesítményét ismerték el és jutalmazták – emellett idén először a legjobb pénzügyi innovációkat is díjazták.

A Privátbankár.hu Klasszis 2025 díjakról, a díjazottakról az alábbi cikkben számoltunk be:

Kapcsolódó cikk Mi legyen a megtakarításainkkal? Nagy segítséget kaptak a magyar kisbefektetők Megvannak a Klasszis díjak idei nyertesei.

Amellett, hogy a szakma által is elfogadott módszertan alapján elismeréseket vehettek át a legkiemelkedőbb eredményeket elérő szakemberek és cégek, a gála ritka és kivételes alkalmat jelentett arra, hogy az alapkezelői szakma szereplői kötetlen hangulatban tölthessenek el együtt egy kellemes estét. Mindezt szakmai programok is kísérték két panelbeszélgetés formájában. Az elsőn két korábbi jegybankelnök és egy korábbi pénzügyminiszter osztotta meg gondolatait a szakmai közönséggel – a beszélgetésről készült videót itt lehet visszanézni:

Kapcsolódó cikk Simor András: Még egy Magyarországot senki nem akar az Európai Unióba Merre tart a globális gazdaság és a tőkepiacok?

Az este második panelbeszelégetése is igazi különlegesség volt: azon alapkezelők vezetői kerültek színpadra, amelyek az elmúlt 11 évben a legtöbb Klasszis-díjat söpörték be; hozzájuk csatlakozott a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgató-helyettese is.

A beszélgetés során a hazai befektetési piac jelentős szereplői elmondták, milyen folyamatok jellemezték a 2024-es évet, mi történik a korábban lakossági állampapírokban tartott jelentős vagyonokkal, hogyan írja át a forgatókönyveket a vámháború keltette jelentős piaci turbulencia. Vajon a lakossági vagy épp a profi befektetőkben keltett nagyobb aggodalmat a tőkepiaci megingás – vagy egyáltalán nem is beszélhetünk aggodalomról? Elveheti-e a mesterséges intelligencia a portfóliómenedzserek munkáját? Változott-e az elmúlt években elsődleges hívószóvá vált ESG megítélése, hogyan érvényesülnek a fenntarthatósági szempontok? Milyen innovatív megoldásokkal jelentkeznek a piaci szereplők?

A résztvevők egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ adtak a panelbeszélgetésen, ahol a tőzsde vezérigazgatója egy formálódó regionális tőzsdei együttműködés lehetőségéről is beszélt.

A résztvevők:

Ács Tamás – K&H Alapkezelő

Éder György – OTP Alapkezelő

Máté-Tóth István – Budapesti Értéktőzsde

Szabó Balázs – Hold Alapkezelő

Varga Zalán – Erste Alapkezelő

A beszélgetés moderátora Gáspár András, a Klasszis Média lapigazgatója volt. A teljes beszélgetést itt nézheti meg: