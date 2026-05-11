Milyen napja volt a forintnak? Ennyiért adják az eurót

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 355,60 forintról 355,50 forintra gyengült este hat órára, napközben 353,39 forint és 356,09 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 388,75 forintról 388,22 forintra csökkent, a dolláré pedig 302,41 forintról 301,77 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1756 dollárról 1,1780 dollárra erősödött.