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Minden nap kilő a tőzsdén Musk friss tőzsdei űrcége

mfor.hu

Máris az egekig drágul a friss részvény.

A második kereskedelmi napon

újabb 20 százalékos emelkedéssel zárt

Elon Musk (Tesla-vezér) űrtechnológiai és mesterséges intelligencia vállalata az amerikai tőzsdén.

Az Equilor hírlevelében közölte: a SpaceX IPO végső tőkebevonása elérte a 85,7 milliárd dollárt, miután a Goldman Sachs és a Morgan Stanley vezette jegyzési szindikátus élt a „greenshoe” túljegyzési opcióval, amelynek keretében további 83,3 millió részvényt vásárolt meg.

Egyre csak feljebb?

Magyar idő szerint 10 órakor elindult a keddi kereskedési nap előzetes kereskedése a tengerentúli pénzpiacokon. Ezt az újonc se hagyta ki, itt a fentieken túl újabb 11 százalékos erősödést követően a papír ára

már a 210 dolláros szint felett forgott a parketten

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