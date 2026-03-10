1p

Befektetés Deviza Forint

Mintha mi sem történt volna: nézze, mit művelt a forint az elmúlt órákban

Jelentősen emelkedett a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 387,57 forinton jegyezték hét órakor, alacsonyabban a hétfő esti 394,09 forintnál. A dollár jegyzése 340,08 forintról 333,48 forintra gyengült, a svájci franké pedig 436,88 forintról 428,93 forintra esett.

Az euró árfolyama 1,1623 dollárra erősödött a hétfő esti 1,1586 dollárról.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Pedig hétfőn az iráni helyzet hatására az euró árfolyama 400 forint közelébe emelkedett. A piaci pánik hatására reálisnak tűnt a 406 forintos árfolyam elérése is, ahol egy dupla technikai ellenállás látszik. Donald Trump kijelentése és a globális energiaárak csökkenése viszont jótékonyan hatottak a hazai fizetőeszköre.

Kedd reggel 7 órakor az északi-tengeri Brent típusú kőolaj 6,5 százalékos mínuszt mutatott és hordónként  92 dollár 30 centen jegyezték. Az észak-amerikai könnyűolaj (WTI) jegyzésára 87 dollár 50 cent, ami több mint 7 százalékos mínusznak felel meg.

