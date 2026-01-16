1p

Befektetés Deviza Dollár Euró Forint Svájci frank

Mire készül a forint?

mfor.hu

Friss péntek reggeli árfolyamok.

Szinte nem változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest péntek reggelre a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 385,13 forinton jegyezték az előző este hat órai 385,29 forint után, a dollár 331,78 forinton áll 332,03 forint után, a svájci frank pedig 413,40 forinton 413,42 után.

Péntek reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll a 3. heti hétfői kezdésnél, 0,5 százalékkal az euró, 1,5 százalékkal a dollár és 0,2 százalékkal a svájci frank ellenében.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

(MTI)

