Mit csinált a forint? Nézze csak az árfolyamot!

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfőn estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 359,77 forintról 359,97 forintra emelkedett este hat órára, napközben 358,76 forint és 362,16 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 387,11 forintról 386,53 forintra süllyedt, míg a dolláré 315,52 forintról 316,45 forintra erősödött. Az euró jegyzése 1,1404 dollárról 1,1375 dollárra változott.