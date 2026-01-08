Mit ér a forint csütörtök reggel?

További friss árfolyamokat itt találhat , laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja .

Az euró hét órakor 384,74 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 384,98 forintnál. A dollár jegyzése 329,33 forintról 329,38 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 413,37 forintról 413,12 forintra csökkent.

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

