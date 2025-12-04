1p

Mit ér a forint? Itt vannak a legfrissebb árfolyamok

mfor.hu

Vége a jó világnak?

Az MTI összefoglalója szerint csütörtök reggelre gyengült a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hét órára 381,13 forintra ment fel az előző este hat órai 380,60 forintról, a dollárt 326,84 forinton jegyzik 326,40 után, a svájci frankot pedig 408,28 forinton 407,80 után.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 0,1 százalékkal áll erősebben a hétfői kezdésnél az euróval, 0,7 százalékkal erősebben a dollárral és 0,3 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Az év eleje óta a forint erősödött, 7,4 százalék nyereségre tett szert az euró, 17,8 százalékra a dollár és 6,8 százalékra a svájci frank ellenében.

