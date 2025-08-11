2p
Mit érdemes tenni az állampapír-hozamok esése után? Itt egy bevált recept

mfor.hu

A privátbanki ügyfelek vagyona fél év alatt több mint 4 százalékkal tudott nőni – derül ki laptársunk körképéből.

Várható volt, hogy a kiugró állampapír-hozamok lecsengése után szerényebb időszak következik a magyarországi privátbanki szektorban is – vezeti fel cikkét laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár. A tizenhárom szolgáltató által kezelt összvagyon alig valamivel több mint 4 százalékkal nőtt az idei év első felében, ám így is átlépte a 12 ezer milliárd forintos lélektani határt – derül ki a lapunk által elkészített legfrissebb Privátbanki Körképből. Viszont a kezelt számlák száma ha minimálisan, kevesebb mint egy százalékkal, de csökkent, 64 ezer alá.

Egy hazai privátbanki ügyfél számláján átlagban közel 190 millió forint volt az idei első félév végén.

A cikkből azt is megtudhatjuk, hogy aki privátbankárra szeretne bízni a vagyonát, annak legalább 20 millió forinttal kell rendelkeznie, de több szolgáltató is ennél nagyságrenddel feljebb húzza meg a határt. Az elmúlt fél évben két szolgáltató emelt a belépési alsó korlátján, az OTP és a CIB.

Laptársunk arról is megkérdezte a hazai privátbanki szolgáltatókat, hogy mit hozhat a jövő, azaz mire számítanak a 2025 végéig. Válaszaikat is elolvashatják a Privátbankár cikkében.

Ezúttal a dollárral és nem az euróval szemben.

A svájci frankkal szemben több mint négy hónapja, az euróval szemben pedig csaknem egy éve nem volt ilyen erős a hazai fizetőeszköz, míg a dollár utoljára az orosz-ukrán háború kirobbanása előtt volt ilyen olcsó.

Jó napja volt a forintnak.

Kellemes napja van a forintnak.

Alig változott péntek reggelre a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben.

