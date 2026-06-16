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Mit művelnek a pénzpiacok? Ilyen a béke?

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Tovább a béke útján. Ennek szellemében kezdték az újabb napot az európai pénzpiacok.

Pluszban kezdték a kereskedést a főbb európai tőzsdék kedden. A londoni FTSE100 index 0,19 százalékkal, a frankfurti DAX 0,16 százalékkal, a párizsi CAC-40 index pedig 0,37 százalékkal erősödött keddi nyitáskor.

Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,36 százalék növekedést jelzett a keddi nyitáskor.

Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 47 centtel (0,57 százalékkal), 82,70 dollárra csökkent.

Az arany ára unciánként 0,17 százalékkal (7,55 dollárral), 4344,05 dollárra süllyedt. Az európai gázár emelkedést jelzett 9 órakor. A holland gáztőzsdén a legközelebbi, júliusi határidős jegyzésben 1 megawattóra 43,07 euróba került 1,33 százalék növekedéssel. Három hónapja 50,66 eurón, egy éve 35,45 eurón, két éve 29,40 eurón zárt a gázár. 

Budapest is jó hangulatban rajtolt

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,66 pontos emelkedéssel, 137 603,44 ponton nyitott kedden. A hétfői záróértékéhez képest minimálisan erősödött. (MTI)

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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