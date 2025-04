Mit művelt a forint a Trump-vámok hírére?

A svájci frank jegyzése a reggeli 418,77 forintról 424,91 forintra ment fel, míg a dolláré 366,79 forintról 365,48 forintra gyengült, de napközben lement 360,02 forintra is a dollár. Az euró jegyzése a reggeli 1,09 dollárról 1,10 dollárra változott.

A reggeli 400-as szint után estére már 403 forintot is kellett adni egy euróért, míg a dollárral szemben erősödni tudott a forint. Az euró árfolyama egészen pontosan a reggel hét órakor jegyzett 400,10 forintról estére 403,42 forintra erősödött.

A magyar fizetőeszköz is jócskán megérezte az amerikai elnök által bejelentett új vámintézkedéseket.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!