Mit művelt a forint hétfőn? Ennyiért adják-veszik az eurót

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 351,90 forintról 352,17 forintra változott este hat órakor, napközben 351,11 forint és 352,80 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 380,02 forintról 380,72 forintra ment fel, míg a dolláré 307,07 forintról 308,08 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1454 dollárról 1,1431 dollárra változott.