Mit művelt a forinttal az inflációs adat?

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az euró árfolyama a reggel hétkor jegyzett 388,81 forintról 387,06 forintra csökkent 18 órakor. Az euró kedden 386,74 forint és 389,13 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 406,18 forintról 403,20 forintra gyengült, a dollár pedig 368,15 forintról 364,47 forintra süllyedt.

Az euró árfolyama a reggeli 1,0560 dollárról 1,0617 dollárra erősödött.

A legfontosabb hazai makroadat kedden a KSH szeptemberre vonatkozó inflációs adata volt, ami az elemzői várakozásoknál valamivel jobban alakult. Távolról sincs arról szó, hogy minden egyszerre filléres tétellé vált volna, de a remény adott, hogy a fenntartható reálbérek vásárlóereje is stabilizálódik, és a jegybank is be tudja jövőre indítani a hitelezési piacot - írtuk korábbi elemzésünkben: