Mit művelt hétfőn a forint? Nézze csak!

A vagyonkezelői szakmát is átírhatja az euró bevezetése

2022 óta minden évben újabb kihívások, inflációs sokkok és geopolitikai konfliktusok érték a piacokat, így elmúltak azok az idők, amikor szinte bármilyen befektetéssel garantált hozamot lehetett elérni. A bizonytalan környezetben felértékelődik a szakmai döntéshozatal, ugyanakkor Magyarországon a vagyonkezelési piac még jelentős lemaradásban van Nyugat-Európához képest. Az euró bevezetése teljesen más szemléletet igényelne idehaza, amire az alapkezelőknek is készülniük kell. Interjú Braun Mártonnal, a Gránit Alapkezelő prémium vagyonkezelési üzletágának vezetőjével, valamint Rigó Gáborral, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzserével.