Mit művelt hétfőn a forint? Nézze csak!

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfőn estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 357,29 forintról 358,36 forintra emelkedett este hat órára, napközben 355,43 forint és 358,58 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 387,07 forintról 385,60 forintra süllyedt, míg a dolláré 313,18 forintról 314,35 forintra erősödött.