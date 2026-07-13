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Befektetés Forint

Mit művelt hétfőn a forint? Nézze csak!

mfor.hu

Felemásan alakult az árfolyam.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfőn estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 357,29 forintról 358,36 forintra emelkedett este hat órára, napközben 355,43 forint és 358,58 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 387,07 forintról 385,60 forintra süllyedt, míg a dolláré 313,18 forintról 314,35 forintra erősödött.

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