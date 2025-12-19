1p
Befektetés Deviza Dollár Euró Forint Svájci frank

Hogyan reagált a forint az uniós döntésre?

mfor.hu

Friss péntek reggeli árfolyamok.

Az MTI összefoglalója szerint minimálisan változott, vegyesen alakult péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 387,51 forinton jegyezték péntek reggel hét óra után a csütörtök este 18 órai 387,69 forinttal szemben, a dollár 330,62 forinton áll 330,56 forint után, a svájci frank pedig 416,03 forinton 416,15 után.

Péntek reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll a hétfői kezdésnél, 0,6 százalékkal az euró, 0,8 százalékkal a dollár és egy százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint a péntek reggeli állás szerint 5,8 százalék nyereséget halmozott fel az euróval, 16,8 százalékot a dollárral és 5,0 százalékot a svájci frankkal szemben.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagyot ment estére a forint

Erősödött a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Interjúnkban Ács Tamás, a KBC Asset Management Magyarországi Fióktelepének vezetője arról beszél, hol tart ma valójában az AI integrációja a befektetési döntéshozatalban.

Vannak még egyedi befektetési sztorik Magyarországon és a régió többi országában is – Klasszis Podcast

Beszélgetés Simon Péterrel, a Raiffeisen Alapkezelő vezérigazgatójával, valamint Gyetvai Károly értékesítési vezetővel.

Fejfájósan ébredt a forint – ennyiért adják az eurót

Fejfájósan ébredt a forint – ennyiért adják az eurót

Gyengült a forint szerda reggelre.

Sapka, sál – de mégis meghűlt a forint kedd estére

Sapka, sál – de mégis meghűlt a forint kedd estére

A bankközi piacon a magyar fizetőeszköz veszített értékéból a keddi kereskedésben.

Nem hisz majd a szemének, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Nem hisz majd a szemének, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Gyengült kissé a forint kedd reggelre főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Mennyiért veszik az eurót? Ilyen napja volt a forintnak

Mennyiért veszik az eurót? Ilyen napja volt a forintnak

Enyhén erősödött a forint.

Kobalt

Ki nem találja, hogy melyik fém volt idén a legjobb befektetés

Igazán jó évük van egyes ipari fémeknek, mintha versenyeznének, melyik ára emelkedik nagyobb mértékben. A kobalt duplázott, és még az ezüstöt is lekörözte.

Sikeres hetünk lesz, ha úgy kezdünk, mint a forint

Sikeres hetünk lesz, ha úgy kezdünk, mint a forint

Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Tartani vagy venni az OTP részvényeit? Ez a nagy kérdés

Tartani vagy venni az OTP részvényeit? Ez a nagy kérdés

Nagyot ment a héten az OTP, de megy még tovább is? És mi történt még a pesti tőzsdén?

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168