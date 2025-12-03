Mit tud a forint? Ilyen áron adják az eurót

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama reggel hét órakor 380,63 forinton állt a kedd esti 380,82 forinthoz képest. A dollár jegyzése 328,23 forintról 326,93 forintra gyengült, a svájci franké pedig 408,07 forintról 407,68 forintra süllyedt. Az euró 1,1644 dollárra erősödött a kedd esti 1,1596 dollárról.