Mosolygós reggele lesz, ha meglátja, hogyan ébredt ma a forint

Erősödött a forint árfolyama szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót hét órakor 378 forinton jegyezték a kedd esti 378,18 forint után. A dollár jegyzése 319,12 forintra gyengült 319,55 forintról, a svájci franké pedig 414,08 forintról 413,97 forintra csökkent. Az euró árfolyam 1,1846 dollárra erősödött a kedd esti 1,1834 dollárról.
(MTI)
