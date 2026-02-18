Mosolygós reggele lesz, ha meglátja, hogyan ébredt ma a forint

További friss árfolyamokat itt találhat , laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja .

Az eurót hét órakor 378 forinton jegyezték a kedd esti 378,18 forint után. A dollár jegyzése 319,12 forintra gyengült 319,55 forintról, a svájci franké pedig 414,08 forintról 413,97 forintra csökkent. Az euró árfolyam 1,1846 dollárra erősödött a kedd esti 1,1834 dollárról.

Erősödött a forint árfolyama szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

