Mosolyt csalhat az arcára a forint – ennyiért adják az eurót

mfor.hu

Javított estére a forintunk.
 

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 395,99 forintról 394,09 forintra változott este hat órára, napközben 392,59 forint és 399,91 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 440,07 forintról 436,88 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 343,33 forintról 340,08 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1534 dollárról 1,1586 dollárra változott.

Az üzemanyagpiac miatt sürget komoly lépéseket a Tisza párt elnöke.

Méretes zuhanásokkal kezdődött a hét a pénzpiacokon.

Még aludt volna a magyar fizetőeszköz.

Évek óta nem járt ilyen szinteken a kőolaj világpiaci ára.

Százezer fölé nőtt tavaly az egészségpénztárakba újonnan belépő tagok száma, ezzel a taglétszám már közelíti az 1,26 milliót. A tagdíjbevételek pedig már megközelítették a 100 milliárd forintot.

Ma is jelentősen gyengült a hazai fizetőeszköz.

A forint jegyzése péntek délután az euróval szemben a 395-ös szintet is megközelítette.

388 forint felett is járt az euró. 

Az Arany Világtanács (World Gold Council) félre is verte a harangot, hiszen a szervezet adatai szerint markáns átrendeződés zajlik a világpiacon az aranyat tekintve. A fizikai arany iránti kereslet kíméletlenül elporlad, miközben egy viszonylag új őrület tarolja le a piacot. A trend jól látható, de még mindig hihetetlennek tűnhet, hogy a klasszikus, fizikai arany korszaka a végéhez közeledik.

Csütörtök reggeli friss árfolyamok.

