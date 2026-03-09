Mosolyt csalhat az arcára a forint – ennyiért adják az eurót

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 395,99 forintról 394,09 forintra változott este hat órára, napközben 392,59 forint és 399,91 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 440,07 forintról 436,88 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 343,33 forintról 340,08 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1534 dollárról 1,1586 dollárra változott.