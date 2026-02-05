Most figyeljen, jöhet az újabb fordulat: ez vár az aranyra

Repkedtek a vaskos, kétszámjegyű mínuszok a sárga nemesfém árjegyzésénél a hónap elejln. Olyannyira, hogy rövid idő alatt 1000, igen ezer dollárral, azaz mintegy 320 ezer forintnak megfelelő összeggel zuhant a nemesfém unciánkénti értéke.

Újra nyeregbe pattant a nemesfém

Ahogy viszont telnek az órák és jobban belemegyünk a februárba kereskedési szempontból, a kibontakozott, vagyonokat felemésztő korrekció egy tiszavirág életű, igencsak korlátolt eladási hullámnak tűnik. Ezt erősítik a neves elemzőházak kommentárjai, és az elmúlt néhány óra nemesfémpiaci fejleményei is. Az egyik elismert bankház, a JP Morgan az arany 1983 óta látott legsúlyosabb egynapos esése után sem vesztette el hitét az aranyban: nem kevesebb, mint 6300 dolláros év végi ár-előrejelzést fogalmazott meg a sárga fémmel kapcsolatban. Arról, hogy ez mekkora potenciális felértékelődés a jelenlegi szintekről, és további részleteket a témában laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

