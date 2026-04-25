Múlik az eufória a forintnál, de azért még mindig érdemes devizát venni

Az euróval szemben 362 alatt kezdte ezt a hetet a forint, s bár hétfő este még sikerült is erősödnie a bankközi devizapiacon, megközelítve a 361-es szintet, azt követően egy lassú leértékelődés indult be. Ennek mélypontja péntek délelőtt jött el, amikor az euróért már csaknem 368 forintot kellett leszurkolni. Ám ezt követően korrigált, méghozzá nem is keveset a pénzünk, így a hetet már 365,431-en zárta, ami azért még így is az orosz-ukrán háború kitörése, 2022. február 24-e óta nem látott magasság.

A dollárral szemben is hasonló volt a forint mozgásának trendje. A 308 alatti nyitást még hétfő este egy 306,6-os árfolyam követte – itt is ez volt az e heti legerősebb pont. A leggyengébb meg a péntek délelőtti közel 315-ös, ahonnan azonban a pozitív korrekció egészen a 312-rs szint alá nyomta vissza a dollár forintárfolyamát a bankközi devizapiacon.

Az idehaza nálunk legélénkebben figyelt harmadik főbb deviza, a svájci frank forintkurzusa annyiban tért el az euróétól és a dollárétól, hogy itt a hétfői 393,32-es nyitást a hét többi napján nem lehetett lepipálni. A svájci frankkal szemben is péntek délelőtt megélt mélypontján a forint a 400-as lélektani határ fölé is csúszott, hogy aztán a hetet 397,259-en zárja.