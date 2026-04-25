Múlik az eufória a forintnál, de azért még mindig érdemes devizát venni

Bár gyengébben zárta a hazai fizetőeszköz a hetet a főbb devizákkal szemben, mint ahol elkezdte, azért még mindig több éve nem látott magasságokban az árfolyama.

Az euróval szemben 362 alatt kezdte ezt a hetet a forint, s bár hétfő este még sikerült is erősödnie a bankközi devizapiacon, megközelítve a 361-es szintet, azt követően egy lassú leértékelődés indult be. Ennek mélypontja péntek délelőtt jött el, amikor az euróért már csaknem 368 forintot kellett leszurkolni. Ám ezt követően korrigált, méghozzá nem is keveset a pénzünk, így a hetet már 365,431-en zárta, ami azért még így is az orosz-ukrán háború kitörése, 2022. február 24-e óta nem látott magasság.

A dollárral szemben is hasonló volt a forint mozgásának trendje. A 308 alatti nyitást még hétfő este egy 306,6-os árfolyam követte – itt is ez volt az e heti legerősebb pont. A leggyengébb meg a péntek délelőtti közel 315-ös, ahonnan azonban a pozitív korrekció egészen a 312-rs szint alá nyomta vissza a dollár forintárfolyamát a bankközi devizapiacon.

Az idehaza nálunk legélénkebben figyelt harmadik főbb deviza, a svájci frank forintkurzusa annyiban tért el az euróétól és a dollárétól, hogy itt a hétfői 393,32-es nyitást a hét többi napján nem lehetett lepipálni. A svájci frankkal szemben is péntek délelőtt megélt mélypontján a forint a 400-as lélektani határ fölé is csúszott, hogy aztán a hetet 397,259-en zárja.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Mi és miért történt a magyar fizetőeszközzel az elmúlt években, és merre tovább?

Messziről bűzlik: jellegzetes anyag hiánya hozhat újabb rézpiaci szárnyalást

Alapvető elemről van szó a globális réztermelés egy jelentős hányadánál, de a közel-keleti válság miatt most gyakorlatilag elérhetetlené vált.

366 fölé szédelgett a forint

Varga Mihály devizabirodalma iráni ostrom alatt.

Sokan remélték, hogy egy kicsit később jön el ez a pont a forintnál

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Nagyot bukott a világ legnagyobb pénzügyi alapja

A közel-keleti háború gyengítette a globális részvényárakat.

Nehéz megszokni, hogy milyen erős a forint

Gyengült a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Trump most fortyog? Nem bólogat majd a Fed új elnöke, itt az ígérete

Hiába az elnök embere, a szenátus már meghallgatta, mielőptt megteszik a Fed kormányosának és határozott ígéretet tett.

Mennyiért adják az eurót? Nézze meg a forint árfolyamát!

Minimálisan gyengült a forint.

Hidegzuhannyal ébresztették a forintot szerdán

Nem indult jól a nap a forint számára.

Estére kiment az erő a forintból

Gyengült a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

