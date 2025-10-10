Mutatjuk, mennyit gyengült pénteken a forint

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben, írta az MTI.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 391,04 forintról 392,06 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 390,20 forint és 392,35 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 419,28 forintról 421,27 forintra ment fel, míg a dolláré 337,92 forintról 337,61 forintra csökkent.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1574 dollárról 1,1613 dollárra változott.