Mutatjuk, mennyit gyengült pénteken a forint

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben, írta az MTI.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 391,04 forintról 392,06 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 390,20 forint és 392,35 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 419,28 forintról 421,27 forintra ment fel, míg a dolláré 337,92 forintról 337,61 forintra csökkent.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1574 dollárról 1,1613 dollárra változott.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.