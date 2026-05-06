Na merre? Tétovázva kezdte a napot a forint

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót röviddel 7 óra előtt 361,20 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 361,15 forintnál.
A dollár jegyzése 307,68 forintra gyengült 308,52 forintról, a svájci frank pedig 394,40 forintról 394,73 forintra drágult. Az euró árfolyama 1,1740 dollárra emelkedett a kedd esti 1,1706 dollárról. (MTI)
