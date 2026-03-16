Na végre! Európa rájöhetett, hogy ez a jó irány?

Pluszban indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn. A londoni tőzsde FTSE100 indexe 0,30 százalékkal, a frankfurti DAX index 0,13 százalékkal, a párizsi CAC-40 index pedig 0,14 százalékos, visszafogott erősödéssel nyitott. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 index 0,15 százalék emelkedést jelzett a kereskedés kezdetén. Az Irán ellen indított amerikai háború kezdete óta fontosabb európai parkettek sokszor gynegélkedtek, de talán most ráébredtek valamire a befektetők.
Pest mást választott nyitáskor
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,72 pontos csökkenéssel, 121 754,12 ponton nyitott hétfőn. A pénteki záró értékéhez képest minimálisan gyengült.