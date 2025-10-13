Nagy Márton földre vitte, nehezen tér magához a forint

Alig változott, kissé erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő reggelre a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. A forint a hetet gyengébben kezdi az előző heti kezdésnél.

Az eurót reggel hét órakor 391,94 forinton jegyezték a péntek délután hat órai 392,06 forintos állás után. A dollár jegyzése 337,35 forintra csökkent 337,61 forintról, a svájci franké pedig 420,99 forintra 421,27-ről.

A forint az előző hétfői kezdéshez képest közel egy százalékkal áll gyengébben az euróval, közel két százalékkal gyengébben a dollárral és közel másfél százalékkal gyengébben a svájci frankkal szemben. Az év eleje óta a forint erősödött, 4,8 százalékkal az euró, 15,1 százalékkal a dollár és 3,9 százalékkal a svájci frank ellenében.

