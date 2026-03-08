4p

Nagy roham volt tavaly a hazai egészségpénztáraknál

Százezer fölé nőtt tavaly az egészségpénztárakba újonnan belépő tagok száma, ezzel a taglétszám már közelíti az 1,26 milliót. A tagdíjbevételek pedig már megközelítették a 100 milliárd forintot.

Hosszú évek óta nem látott szintre, 103,3 ezerre nőtt tavaly a hazai egészségpénztárakba belépő új tagok száma: ez a létszám ötödével meghaladja a szintén sokéves csúcsot jelentő 2024-es adatot is – hívja fel a figyelmet cikkében Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

Az új belépők nagy számának köszönhetően a taglétszám is rekordot döntött az egészségkasszáknál a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint, és 5,8 százalékos (nagyjából 70 ezres) bővülés után az év végére megközelítette az 1,259 milliót.

A cikk szerint az új belépők számának emelkedése az éves befizetések utáni 20 százalékos, de legfeljebb 150 ezer forintos adó-visszatérítés mellett azzal is magyarázható lehet, hogy egyre többen érzik hasznosnak az egészségmegőrzési célú öngondoskodást, illetve használják ki a pénztárak önsegélyezési jellegű szolgáltatásainak – például az iskolakezdési támogatásnak vagy a lakáshitel-törlesztés támogatásának – előnyeit is.

„Arról sem lehet megfeledkezni, hogy a pénztárak az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt helyeztek a digitalizációra, ami könnyebben elérhetővé tette a szolgáltatásaikat, illetve folyamatosan bővítik az elérhető partneri kedvezmények körét is” – emlékeztet Barát Mihály.

Egyre többet fizetnek be a pénztártagok

A taglétszám gyors ütemű növekedése mellett a tagdíjbevételek is nagyon szépen alakulnak az egészségpénztáraknál: 

a tagok által fizetett tagdíj összege 16,3 százalékkal, 86,8 milliárd forintra, míg a munkáltatói tagdíj-hozzájárulásoké 13,7 százalékkal, 11,4 milliárd forint közelébe emelkedett.

Az inflációt többszörösen meghaladó ütemben emelkedett ugyanakkor a szolgáltatási célú kiadások összege is 2025-ben, és közel 18 százalékos növekedés után meghaladta a 115,5 milliárd forintot. A szolgáltatásokra fordított összeg megoszlása nem változott érdemben a korábbi évekhez képest, vagyis a kiadások legnagyobb, 52,4 százalékos szeletét gyógyszerekre, illetve gyógyászati segédeszközökre fordították a pénztártagok. Magánegészségügyi ellátásra a felhasznált összeg 37,1 százaléka ment el a jegybanki adatok szerint, ami nagyjából megegyezik a 2024-re kimutatott aránnyal.

Az önsegélyező szolgáltatások közé tartozó lakáshitel-törlesztés támogatására viszont a 2024-es összeg több mint másfélszeresét, 4,9 milliárd forintot költöttek a pénztártagok, így ez a szolgáltatás már 4,2 százalékkal részesedik a teljes tortából.

Fejlesztik a szolgáltatásaikat a pénztárak

A BiztosDöntés.hu egészségpénztári kalkulátora szerint a pénztárak fokozatosan fejlesztik, illetve bővítik a tagok számára elérhető szolgáltatásokat amellett, hogy belépést ösztönző akciók is futnak a szolgáltatóknál.

  • Az OTP Egészségpénztárnál kártyaösszekötési akció tart egészen az év végéig. Ennek lényege, hogy azoknak a pénztártagoknak, akik összekötik az OTP Egészségkártyájukat a bankkártyájukkal, és az összekötéses vásárlásaik meghaladják a 100 ezer forintot, a pénztár visszatéríti a 100 ezer forint feletti rész 2 százalékát. Ha pedig az új pénztártag a BiztosDöntés.hu felületén keresztül lép be az OTP Egészségpénztárba, az első egészségkártyáját díjmentesen kaphatja meg.
  • A Patika Egészségpénztár az év elején tette elérhetővé a Patika ePénztár mobilalkalmazást, amelynek segítségével gyorsabban és kényelmesebben intézhetők az egészségpénztári ügyek. A pénztár folyamatosan fejleszti az applikációt: várhatóan március második felétől a pénztári kártyákat is lehet majd kezelni az alkalmazásban.
  • A Gondoskodás Egészségpénztárnál nyereményjáték tart június elsejéig, ahol egy 250 000 forintos MediaMarkt utalványt, és 15 darab 50 000 forintos Lidl digitális utalványt sorsolnak ki a résztvevők között. A játékban való részvételhez – egyéb feltételek teljesítése mellett – legalább 30 ezer forint egyéni befizetésnek kell érkeznie az egészségpénztári számlára.
  • A Prémium Egészségpénztár március végéig futó akciójában az új belépők 5 000 forint jóváírást kaphatnak a feltételek teljesítése esetén, miközben részt vehetnek a 10 millió forintos nyereményért folytatott játékban is.

