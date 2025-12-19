Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Értékpapírszámla vállalkozások számára? A kis- és középvállalatok egy része első hangzásra talán furcsának találja az ötletet, pedig egyáltalán nem ördögtől való, hogy egy cég is kereskedjen értékpapírokkal. A hazai vállalkozások folyószámlái a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján úsznak a likviditásban, a számláikon 10 ezer milliárd forintot is meghaladó látra szóló betét és 6500 milliárd forintnyi lekötött betét van.

A jelenlegi inflációs környezetben viszont vétek kamatmentesen tartogatni ezeket a forrásokat. Sok cég fel is ismerte, hogy érdemes a napi likviditási szükségletüket meghaladó pénzzel valamit kezdeni, és értékpapírokat vásárolni. Népszerűek a vállalatok körében a befektetési alapok, a részvények és a magyar állampapírok is. Az alacsonyabb kockázatú értékpapírok kiválóan alkalmasak arra, hogy akár néhány nap vagy hét alatt is nyereséget érjenek el, míg a részvényekkel általában hosszabb távon járhatnak jól a vállalkozások.

Egyre több a digitális tranzakció

Az OTP Banknál emellett azt is tapasztalták, hogy a vállalati ügyfelek is kiemelkedő számban indítanak tranzakciókat online felületeken, a fiókokhoz pedig csak az összetettebb szolgáltatások igénylésekor fordulnak. Az OTP Bank vállalati ügyfelei például az elmúlt évben csaknem 30 ezer értékpapír-tranzakciót indítottak online csatornákon, közülük a legaktívabb vállalkozás több mint 700-at.

A bank új szolgáltatása, az OTP SingleMarket platform pedig még egyszerűbbé teszi az értékpapírokkal történő kereskedést. Az applikációt használva a korábbinál gyorsabban és biztonságosabban hajthatók végre a tranzakciók.

A bank ügyfelei eddig az OTPdirekt internetbankban is elvégezhettek hasonló ügyleteket, ezt a szolgáltatást viszont a lakosság számára már novemberben kivezette a bank, a vállalatok esetében pedig december 23-án szintén kivezeti a felület befektetési funkcióit. Eljött ugyanis az idő, hogy régi internetbankot modernebb, ügyfélbarátabb és biztonságosabb felületekre cserélje le az OTP Bank. Ennek jegyében a vállalati online befektetési tranzakciókat részben az OTP vállalati internet- és mobilbankon, részben az OTP SingleMarket platformon keresztül lehet majd elvégezni.

OTP SingleMarket: ezzel az alkalmazással kereskedhetnek a jövőben a vállalatok

Fotó: OTP Bank

Az OTP eddig is élen járt a digitális fejlesztésekben Az OTP-t a vállalatok és a lakossági ügyfelek is egyebek mellett azért kedvelik, mert rendkívül sokat tesz a szolgáltatásminőség javításáért, folyamatosan fejleszti termékeit és szolgáltatásait. Az OTP Bank Magyarországon elsőként tette elérhetővé MobilBank alkalmazásában az NFC és QR-kód alapú pénzkérési szolgáltatást („Pénzkérés simán”), amellyel a lakossági ügyfelek néhány érintéssel, gyorsan és díjmentesen kérhetnek pénzt egymástól, ehhez csak az OTP MobilBankra van szükség. Szintén a közelmúltban történt fontos fejlesztés volt, hogy digitalizálhatóvá váltak az OTP-s SZÉP-kártyák, így most már az ügyfelek az éttermekben vagy az üzletekben a POS-terminálokon már virtuális SZÉP-kártyával is tudnak fizetni. Nem kell elővenni a plasztiklapot, az ugyanúgy működik a telefonos vagy okosórás pénztárcákban elmentve. A biztonság is rendkívül fontos, hiszen a kiberbűnözők folyamatosan támadják a bankok ügyfeleit. Az OTP Bank azonban ezek megelőzésének érdekében is számos intézkedést tett . A csalásmegelőzési fejlesztésekhez tartozik, például hogy az OTP internet- és mobilbankban elérhető Utalásőr szolgáltatás révén már egy második jóváhagyó (például családtag) is ellenőrizheti a nagyobb összegű utalásokat. Ha pedig illetéktelenek szereznék meg banki adatainkat, akkor OTP MobilBankban elérhető a Pánikgombbal azonnal letiltható nemcsak a bankkártya, hanem az elektronikus csatorna is.

Egy szép 21 éves korszak véget ér

A fejlesztésekkel szorosan összefügg, hogy az OTPdirekt 21 év után több lépcsőben átadja a helyét a hitelintézet korszerűbb, kényelmesebb és biztonságosabb digitális platformjainak. Az OTP MobilBank például már csaknem 2,5 millió ügyfél mindennapjait segíti.

A vállalati ügyfelek OTPdirekten található pénzforgalmi szolgáltatásait ugyan nem érinti a változás, de 2025. december 23-tól számukra sem lesznek már elérhetőek az OTPdirekt internetbank befektetési szolgáltatásai, így ezek vállalkozások online már csak a bank újgenerációs felületein kezelhetik portfóliójukat. Ezek funkciók az OTP vállalati internet- és mobilbank, valamint az OTP SingleMarket felületén lesznek elérhetőek. Fontos tudni, hogy ezek használatához Vállalati Digitális Szolgáltatási Szerződés megkötésére van szükség.

Miért lesz sokkal jobb az válllalati OTP SingleMarket?

Az OTP SingleMarket által kínált szolgáltatások köre folyamatosan bővül és a hitelintézet dolgozik azon is, hogy ügyfelei a jövőben még több piacon kereskedhessenek értékpapírokkal. Jelenleg a vállalkozások az alábbi funkciókat érhetik el:

- Portfólió-lekérdezés

- A Budapesti Értéktőzsde termékei és árfolyamuk

- Deutsche Börse (XETRA) termékei és árfolyamuk

- Az OTP Alapkezelő Zrt. és az OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. befektetési jegyeire vételi és visszaváltási megbízások

- Értékpapír tranzakciótörténet

- azonnali deviza adás-vétel

A telefonos ügyintézési lehetőség is megmarad

Egy új felület indítása magában rejt bizonyos kockázatokat, előfordulhatnak olyan problémák, amelyek a körülteintő tesztfolyamat során nem jelentkeztek, például megtörténhet, hogy időszakosan bizonyos adatok nem megfelelően jelennek meg. A fejlesztők pedig mindent megtesznek annak érdekében, hogy a korai visszajelzések alapján az adott rendszer gyemekbetegségeit mielőbb kezeljék, hiszen ez mind a bank, mind az ügyfelek közös érdeke.

Mivel az ügyfelek számára is időt igényel, amíg megszokják az új felületeket, ezért fontos tudni, hogy az OTP SingleMarket mellett tőzsdei megbízások megadására továbbra is van lehetőség telefonon keresztül is. Ehhez a cégeknek csupán egy Global Markets keretszerződést kell kötniük.

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletes információkat kaphat a termékekről és szolgáltatásokról az OTP Bank Nyrt. bankfiókjaiban és a www.otpbank.hu internetes oldalon. Kérjük, hogy befektetésre, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megalapozott döntés meghozatalát megelőzően az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó dokumentációt, tájékoztatót, szabályzatokat, szerződési feltételeket, hirdetményeket, kondíciós listát figyelmesen olvassa el, és óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, a felmerülő díjakat és költségeket, az esetleges veszteség bekövetkezésének lehetőségét, valamint tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogi jogszabályokról. A pénzügyi eszközök, az értékpapírok árfolyama változik, az azonnali értékesítésre aktuális árfolyamon kerülhet sor, mely akár árfolyamveszteséggel is járhat. A jelen dokumentumban megjelölt információk, vélemények nem helyettesítik és nem pótolják az adott pénzügyi eszközökre vonatkozó kibocsátási dokumentációt (pl. tájékoztató, kezelési szabályzat), valamint a termékismertetőket, hirdetményeket.

Jelen dokumentumban foglaltak alapján hozott konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank Nyrt.-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, az ügyfél által kitűzött cél eléréséért, sem az e dokumentum vagy annak bármely része alapján hozott egyedi befektetési döntésért, sem azok következményeiért. Minden befektetés bizonyos kockázatokkal jár, amelyek kihathatnak a befektetési döntés eredményességére és a befektető esetleg nem olyan összeghez jut a befektetéséből, melyet befektetési célként elvárt, vagy amennyit befektetett, így akár az is előfordulhat, hogy a befektetett tőke csökken, teljes összegét elveszíti, vagy akár azon is túl keletkezhet fizetési kötelezettsége.

Az OTP Bank Nyrt. az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően semmilyen felelősséget, kötelezettséget, szavatosságot vagy garanciát nem vállal semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért (ideértve a befektetésekből eredő veszteségeket is), a költségekért vagy kiadásokért, a hátrányos jogi következményekért vagy egyéb szankciókért (beleértve a büntető és kártérítési kötelezettségeket), amelyet bármely természetes vagy jogi személy elszenvedett az itt leírt pénzügyi eszközök vétele vagy eladása vagy befektetési szolgáltatások folytatása eredményeként, még akkor sem, ha az OTP Bank Nyrt.-t figyelmeztették az ilyen események lehetőségére.