Nagy változások jönnek az állampapíroknál

Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár cikke szerint az eddig kapható – április 8-tól, eleve alacsonyabb kamattal bevezetett – Bónusz állampapírok kamatprémiuma újra mérséklődik április 24-től, a következőképpen:

Az eddigi “hosszabb Bónusz”, a 2030/N1 helyét a még hosszabb futamidejű 2031/R1 veszi át, a lejárat mintegy fél évvel tolódik kijjebb . Az első négy év kamatprémiuma változatlan marad, egy százalékpont. Az utolsó két évben viszont 2,0 helyett 1,5 százalékos lesz a prémium .

Az eddigi rövidebb Bónusz, a 2028/R1 helyét a 2029/R1 veszi át. Itt a kamatprémium nem változik, végig egy százalékpont. A futamidő itt is hosszabb lett, több mint fél évvel.

Az induló kamat mindkét új papírnál évi 7,36 százalék az első három hónapra, ami háromhavonta változik majd.

Az nem változott, hogy a BMÁP-oknál a négy utolsó három hónapos diszkontkincstárjegy-aukción kialakult átlaghozam a kamat alapja, ehhez adódnak hozzá az említett prémiumok.

A régi papírokra azonban április 22-én még lehet vételi megbízásokat adni.

Egyúttal a 2028/Q13 jelű, hároméves Fix Magyar Állampapírok eladását is lezárják, és új sorozatot bocsátanak ki 2028/Q2 jelzéssel, 6,5 százalékos éves kamattal. Itt a kamatozás nem változott, a kötvényre inkább azért lehetett szükség, mert az eltelt idő miatt rövidült a hátralevő futamideje. A tényleges hozama egyébként (avagy az értékpapírhozam-mutató – EHM) évi 6,67 százalék, azért magasabb a kamatnál, mert negyedévente fizet, és a kamat újrabefektethető.

Lesz ötéves Fix Állampapír is, ezen sorozat is 6,5 százalékos kamatot fizet és a hozama is évi 6,67 százalék. A fix kamatú kötvények fő kockázata, hogy ha a kamatszint (vagy az infláció) elszáll, akkor nem járnak jól a befektetők. A kockázatot azonban csökkenti, hogy ilyenkor is el lehet adni a lakossági kötvényeket az államnak, nem túl nagy levonás mellett.

A Prémium állampapírokból (amelyeket inflációkövető kötvényeknek is hívunk) is jött új sorozat, ahogy az a régi papír öregedése nyomán várható volt. A 2035/I1 tízéves lesz, az első hat évben az éves átlagos infláció felett 0,5 százalékpontot fizet, majd az utolsó négy évben 1,0-át. A kezdő kamata pedig 6,5 százalék éves szinten, végig az első 13 hónapban. Itt a kamatfeltételek lényegében nem változtak az előző sorozathoz képest, amely ugyanennyi kamatprémiumot ígért, de már 2032-ben lejár.