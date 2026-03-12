Nagyon gyengül a forint, biztosan nehéz napja lesz

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az euró hét órakor 389,82 forinton állt, magasabban a szerda esti 386,57 forintnál. A dollár jegyzése 334,04 forintról 337,68 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 428,39 forintról 432,02 forintra nőtt. Az euró jegyzése 1,1543 dollárra gyengült a szerda esti 1,1575 dollárról.

(MTI)