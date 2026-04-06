Nagyot alakított a forint hétfőn

Az euró árfolyama a reggel fél hétkor jegyzett 384,67 forintról 381,05 forintra csökkent 18 órakor, napközben 380,84 forint és 385,01 forint között mozgott, írta az MTI.
A svájci frank jegyzése a reggeli 417,16 forintról 413,65 forintra gyengült, míg a dolláré 334,01 forintról 330,06 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1521 dollárról 1,1544 dollárra erősödött.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.