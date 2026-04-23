Nagyot bukott a világ legnagyobb pénzügyi alapja

Jelentős, 636 milliárd norvég korona (68,4 milliárd dollár) veszteséggel zárta az első negyedévet a norvég állami nyugdíjalap, a világ legnagyobb szuverén pénzügyi alapja – közölte a vagyonkezelő, a Norges Bank Investment Management csütörtökön.
A veszteség oka, hogy a közel-keleti háború gyengítette a globális részvényárakat, különösen az amerikai technológiai papírok jegyzése csökkent, miközben a háborúskodás csak korlátozottan hatott a fix kamatozású befektetésekre és az ingatlanokra. Az alap részvénybefektetéseinek hozama mínusz 2,6 százalék volt, míg a fix kamatozású eszközök 0,2 százalékkal csökkentek, a tőzsdén nem jegyzett ingatlanok ára 1,2 százalékkal nőtt, a megújuló energia-infrastruktúráké pedig 1,9 százalékkal csökkent.
Norvégiában 1996-ban hozták létre az állami nyugdíjalapot, amelybe az északi-tengeri olaj- és gázkitermelésből származó bevételeket helyezik el, majd ezeket a pénzeket a világ különböző részein fektetik be részvényekbe, kötvényekbe és ingatlanokba. A norvég nyugdíjalap a globálisan jegyzett részvények mintegy 1,5 százalékát birtokolja. Az alap kezelt vagyona mintegy 2200 milliárd dollár.
