Nagyot csatázott a forint a legfőbb devizákkal – itt az eredménye

mfor.hu

Erősödni tudott a forint.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,34 forintról 384,08 forintra változott este hat órára, napközben 383,64 forint és 384,64 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 416,85 forintról 416,28 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 331,25 forintról 331,16 forintra mérséklődött.

