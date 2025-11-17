Nagyot csatázott a forint a legfőbb devizákkal – itt az eredménye

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,34 forintról 384,08 forintra változott este hat órára, napközben 383,64 forint és 384,64 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 416,85 forintról 416,28 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 331,25 forintról 331,16 forintra mérséklődött.