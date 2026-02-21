2p

Befektetés Dollár Euró Forint Svájci frank

Nagyot fordult a világ a forinttal

mfor.hu

Ezen a héten viszonylag nagyot gyengült a magyar fizetőeszköz. 

A forint a hétfői napot az euróval szemben 378,90 forinton kezdte, s bár nem sokkal később járt 377,091-en is, később kiderült, ez volt a hazai fizetőeszköz e heti legmagasabb szintje.

Péntek délután 5 óra magasságában például már 380,737 forintot kellett adni az uniós pénz egységéért. Onnan ugyan következett egy korrekció, a 380-as szint alá a heti bankközi devizapiaci zárásra sem sikerült kerülnie. A dollárral szemben is hasonlóan mozgott a forint.

A 319,42-es hétfői kezdést még aznap egy 318 alatti szint követett, ám utána jött az irányváltás.

Ez a hét kicsit hervasztóbbra sikerült
Ez a hét kicsit hervasztóbbra sikerült
Fotó: Depositphotos

Péntek délután a zöldhasúért már több mint 323 forintot kellett leszurkolni a bankközi devizapiacon, ahonnan a heti zárásra csak kis mértékben tudott erősödni a hivatalos pénzünk, 322,44-ig. A svájci frankkal szemben 415,51-en nyitó forint legerősebb e heti pontja 413 volt. A leggyengébb meg nem pénteken – mint az eurónál és a dollárnál –, hanem szerdán este, amikor áttörte a 417-as szintet. Ehhez képest kedvezőnek tekinthető, hogy végül a hetet – ha hajszállal is, de – 416 alatt zárta a forint a svájci frankkal szemben.

Kérdés, mi lesz, ha kedden délután a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa valóban csökkenti a 16 hónapja változatlan 6,5 százalékos alapkamatát. A forint hónapok óta tartó erős trendjét ugyanis a stabilitást sugárzó Varga Mihály MNB-elnök személye mellett a többi devizákéhoz képest magas kamatfelár is fűtötte.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

