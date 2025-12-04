Nagyot kapott a forint: ennyiért adják az eurót

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,13 forintról 382,58 forintra változott este hat órára, napközben 380,67 forint és 382,90 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 408,28 forintról 409,05 forintra mozdult, míg a dolláré 326,84 forintról 328,14 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1655 dollárról 1,1658 dollárra változott.