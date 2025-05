Nagyot lépett előre Oszkó Péter cége

A cégcsoport ezzel párhuzamosan arculatot és nevet is vált. Az új márkanév: O3 Partners. A név egyesíti az OXO és a 3TS örökségét: az „O” az innovációt, a „3” a tapasztalatot és régiós jelenlétet, míg a „Partners” a stratégiai együttműködést szimbolizálja.

Az OXO Technologies Holding 2025 során új szakaszba lép: tervei szerint rövid időn belül bevezeti részvényeit a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájába, ezzel növelve a részvények likviditását és befektetői elérhetőségét. Ezt követően célja a részvények Euronext – Amsterdam piacra történő bevezetése is, különösen akkor, ha az egy jelentős, nyugat-európai akvizícióhoz kapcsolódik.

A 3TS növekedési alap finn bejegyzésű, bécsi központtal működik, és a teljes közép-kelet-európai és DACH (Németország, Ausztria és Svájc) régióban aktív. Olyan technológiai vállalkozásokba fektet, amelyek már működő üzleti modellel és skálázódási potenciállal rendelkeznek. A struktúrába szervesen illeszkednek a 3TS csoport korábbi – ma már inaktív, de a tapasztalat révén jelentős tudást képviselő – alapkezelői egységei és portfólióelemei is, amelyek tapasztalati és piaci hátterükkel tovább erősítik az új holding integrált működését.

A regionális ökoszisztéma további meghatározó szereplői a Catalyst Romania, amely: bukaresti központtal működik, kifejezetten a korai fázisú digitális és fogyasztói technológiai szegmensre fókuszál a román és balkáni térségben. A Neulogy Ventures pozsonyi székhelyű alapkezelő, amely a visegrádi régióban aktív, elsősorban a fenntarthatóság, zöld technológiák, egészségügy, orvostechnológia és deep tech területein fektet be, különösen a kutatás-fejlesztési központokhoz és innovációs klaszterekhez kapcsolódva.

„A 2024-es évvel lezárult az OXO eddigi fejlődési szakasza, és kezdetét vette egy új korszak: az OXO Technologies Holding már nem csupán befektető, hanem régiós szinten meghatározó alapkezelői platform. A 3TS integrációja, az új tőkepiaci jelenlét, az O3 Partners márka bevezetése és a strukturált alapkezelési működés azt mutatják, hogy készen állunk nemcsak követni, hanem formálni is a közép-kelet-európai technológiai befektetések jövőjét” – mondta Oszkó Péter, a társaság elnök-vezérigazgatója.

