Nagyot ment estére a forint

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 389,08 forintról 387,69 forintra csökkent 18 órakor, napközben 387,19 forint és 390,60 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 416,61 forintról 416,15 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 331,33 forintról 330,56 forintra csökkent.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1744 dollárról 1,1728 dollárra változott.
(MTI)
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.