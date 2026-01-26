1p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Befektetés Deviza Dollár Euró Forint Svájci frank

Ne csípje meg magát, tényleg ennyit ér a forint!

mfor.hu

Friss árfolyamok hétfő reggel.

Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzésekhez képest.

Az eurót reggel hét órakor 381,99 forinton jegyezték, szinte változatlanul a péntek este hat órai 382,08 forinthoz képest. A dollár jegyzése 321,98 forintra csökkent 324,57 forintról, ami a forint 0,8 százalékos erősödésének felel meg. A svájci frankkal szemben a forint 0,6 százalékkal gyengült, a frank jegyzése 414,39 forintra emelkedett 411,99-ről.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint vegyesen áll az egy héttel korábbi, 4. heti kezdéshez képest: 0,8 százalékkal erősebben az euróval, 3,1 százalékkal erősebben a dollárral szemben, valamint 0,2 százalékkal gyengébben a dollár ellenében.

Az év eleje óta a forint az euróval és a dollárral szemben erősödött, 0,7 és 1,7 százalékkal, a svájci frank ellenében viszont 0,3 százalékkal áll gyengébben.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Soha nem volt még ilyen drága az arany

Soha nem volt még ilyen drága az arany

Lélektani határt lépett át hétfőn az arany ára.

Nem fog zsebkendőt kérni, ha rápillant a forintárfolyamra

Nem fog zsebkendőt kérni, ha rápillant a forintárfolyamra

A magyar fizetőeszköz összességében erősödött a héten a főbb devizákkal szemben.     

Csúcsra tört a svájci csokitól a forint

Csúcsra tört a svájci csokitól a forint

A magyar fizetőeszköz árfolyama erősödött a csütörtöki bankközi piacon.

Kirobbanó formában van a forint az új esztendőben

Kirobbanó formában van a forint az új esztendőben

Vegyesen alakult, kevéssé változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Úgy tűnik, minden fagynak ellenáll a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Új befektetés érkezik a magyar piacra

A jövő héttől új állampapírt vásárolhatnak a lakossági befektetők.

Elpityeredik, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Elpityeredik, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben.

Meglátta a forint a lehetőséget, és szépen ki is használta

Meglátta a forint a lehetőséget, és szépen ki is használta

Az euróval és a dollárral szemben erősödött, a svájci frank ellenében gyengült a hazai fizetőeszköz.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Az év elején sok befektető ugyanazzal a kérdéssel szembesül: merre érdemes tovább menni? Irányt mutatunk a januári Klasszis Befektetői Klubban – vegyen részt Ön is!

Drágult az euró kedd reggelre

Drágult az euró kedd reggelre

Itt vannak a legfrissebb árfolyamok.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168