Négyéves csúcson a forint, most érdemes dollárt venni?

További friss árfolyamokat itt találhat , laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja .

Az euró hét órakor 384,29 forinton állt, magasabban a hétfő esti 383,88 forintnál. A dollár jegyzése 327,71 forintról 327,55 forintra csökkent, a svájci franké pedig 413,57 forintról 414,10 forintra nőtt. Az euró 1,1730 dollárra drágult a hétfő kora esti 1,1714 dollárról. A dollárral szemben csaknem négyéves csúcson jár a magyar fizetőeszköz.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az orosz-ukrán háború kirobbanása óta nem volt ilyen erős a magyar fizetőeszköz.

