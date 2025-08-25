1p
Befektetés Euró Forint

Nehéz elhinni, hogy megint ennyiért adják az eurót

mfor.hu

Rossz napja volt a forintnak.

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 395,79 forintról 397,20 forintra erősödött este hat órára, napközben 394,80 forint és 397,74 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 421,10 forintról 423,66 forintra ment fel, míg a dolláré 338,17 forintról 340,43 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1704 dollárról 1,1668 dollárra változott.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Csak a bátorak nézzék meg, milyen gyenge a forint

Csak a bátrak nézzék meg, milyen gyenge a forint

Így kezdte a hetet a forint.

Kitört a forintnál a péntek esti láz

Kitört a forintnál a péntek esti láz

A magyar fizetőeszköz pénteken erősödött a bankközi piacon.

Felkelt a padlóról a forint, de nem bikázta be a pénteket

Felkelt a padlóról a forint, de nem bikázta be a pénteket

Minimális erősödéssel nyitott a forint az euróhoz és a svájci frankhoz viszonyítva pénteken. A hét eleji, erősebb szint azonban még messze van.

Elszáll a jókedve, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Elszáll a jókedve, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Nem hisz majd a szemének, ha meglátja, milyen erős lett a forint hirtelen

Nem hisz majd a szemének, ha meglátja, milyen erős lett a forint hirtelen

Erősödött kissé reggelre a forint.

Nem kelt jókedvűen a forint

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

A forint szinte kibújt a bőréből örömében

A forint szinte kibújt a bőréből örömében

A magyar fizetőeszköznek jó napja volt a kedd a bankközi piacon.

Jön a béke? Nézze, hogy reagált a forint!

Jön a béke? Nézze, hogy reagált a forint!

Erősödött kedden hajnalban a forint. 

Külföldi bankokba talicskázzák ki a pénzüket a magyarok

Külföldi bankokba talicskázzák ki a pénzüket a magyarok

Hízik a magyarok vagyona, persze nem mindenkié. Egyre több pénz kerül külföldi bankokba és befektetési alapokba. Az öngondoskodást is sokan komolyan veszik, bár az állam próbálja elfordítani a lakosságot az ilyen megtakarításoktól. 

Megremeg a keze, ha meglátja a forint árfolyamát

Megremeg a keze, ha meglátja a forint árfolyamát

Nem tudta tartani magát.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168