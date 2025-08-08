Nehéz elhinni, hogy újra milyen gyenge lett a forint

Reggel hétkor az eurót 396,78 forinton jegyezték a csütörtök késő délutáni 396,72 forint után, a dollár 340,34 forinton áll 340,83 forint után, a svájci frank jegyzése pedig 421,87 forintra csökkent 422,15 forintról. Péntek reggeli jegyzésén a forint erősebben áll a hétfői kezdésnél, 0,4 százalékkal az euró, 1,0 százalékkal a dollár és 1,3 százalékkal a svájci frank ellenében. Az év eleje óta a forint az euróval szemben 3,6 százalékkal, a dollárral szemben 14,4 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 3,7 százalékkal erősödött.

(MTI)