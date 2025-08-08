1p
Befektetés Forint

Nehéz elhinni, hogy újra milyen gyenge lett a forint

mfor.hu

Alig változott péntek reggelre a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben.

Reggel hétkor az eurót 396,78 forinton jegyezték a csütörtök késő délutáni 396,72 forint után, a dollár 340,34 forinton áll 340,83 forint után, a svájci frank jegyzése pedig 421,87 forintra csökkent 422,15 forintról. Péntek reggeli jegyzésén a forint erősebben áll a hétfői kezdésnél, 0,4 százalékkal az euró, 1,0 százalékkal a dollár és 1,3 százalékkal a svájci frank ellenében. Az év eleje óta a forint az euróval szemben 3,6 százalékkal, a dollárral szemben 14,4 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 3,7 százalékkal erősödött.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Tartja magát a forint

400 forint alatt az euró. 

Egy jó hír jött a forintról

Egy jó hír jött a forintról

Legalább továbbra sem gyengült a 400-as szint fölé az euróval szemben.

Átlustálkodta az éjszakát a forint

Átlustálkodta az éjszakát a forint

Stagnált a hazai fizetőeszköz árfolyama keddről szerdára virradóra.

Leesik az álla, mennyit erősödött estére a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedd kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

A forint se tudja, merre tovább

A forint se tudja, merre tovább

Friss kedd reggeli árfolyamok.

Ezt nemteszi zsebre! – eltévedt a forint

Ezt nem teszi zsebre! – eltévedt a forint

A forint nem találta az irányt a hétfői bankközi kereskedésben.

Rághatja a kefét, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Rághatja a kefét, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

A hétfői reggeli bankközi jegyzések alapján többet kell majd fizetni az uniós pénzért, mint a hétvégén.

forint

Megint elevickélt a halálzónából a forint

Reggel nagyon közel volt a 400-as euróárfolyam, de végül jól alakult a nap.  

Nehéz elhinni, hogy mennyibe kerül egy euró már megint

Nehéz elhinni, hogy mennyibe kerül egy euró már megint

Nemzetközi devizakereskedelemben vitézkedik a forint.

Nem mondott csütörtököt a forint, pedig harmatgyengén kezdte

Nem mondott csütörtököt a forint, pedig harmatgyengén kezdte

A magyar fiozetőeeszköz összeszedte magát csütörtökön.

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168